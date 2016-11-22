Кортеж прем’єр-міністра Польщі потрапив у ДТП

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Вівторок, 22 листопада 2016, 01:39

Кортеж прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Ізраїлі на шляху з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Як повідомляє РАР з посиланням на прес-секретаря уряду, травми отримали двоє осіб – охоронець з BOR (Бюро охорони уряду) та працівник канцелярії глави уряду - екс-заступник міністра закордонних справ Катажина Кацперчик, яка зараз є радником прем'єр-міністра.  Сама прем'єр не постраждала. 

За даними речника уряду, у кортежі глави уряду були п'ять автомобілів - три автобуси з членами делегації та дві машини супроводу - швидка допомога та поліцейський автомобіль. Охоронець з BOR, який дістав поранень, перебував за кермом останнього авто - поліцейського. 

Причиною аварії стало раптове гальмування одного з авто, інший не встиг загальмувати і вдарився у нього. 

Беата Шидло їхала в одному з перших авто, яке не потрапило у ДТП.

Представник уряду зазначив, що програма візиту реалізована, відбулася зустріч Шидло,  запланована на понеділок,  у тому числі з прем'єр-міністром Ізраїлю. 

Теми: Польща ДТП
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