Луценко розповів про перспективи розслідування у Гаазі злочинів проти Майдану

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Вівторок, 22 листопада 2016, 02:30

Генпрокурор України Юрій Луценко обговорив з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі перспективи спільного розслідування злочинів щодо учасників мирного протесту на Майдані, військових злочинів та злочинів проти людяності на Донбасі та в Криму.

Про це генпрокурор повідомив за підсумками візиту до МКС у Гаазі.  

"Наша делегація обговорила перспективи спільного розслідування злочинів щодо учасників мирного протесту на Майдані, військових злочинів та злочинів проти людяності на Донбасі та в Криму як нерозривного ланцюгу злочинів державної мафії Януковича та його кремлівських покровителів", - повідомив Луценко.

"Подякував за чітку позицію з визнання російської агресії в Криму і на Донбасі. Прокурор Фату Бенсуда підкреслила цінність інформації, наданої ГПУ та заявила про значний прогрес у нашій співпраці", - додав Луценко. 

Окрім того, в ефірі телеканала ICTV Луценко заявив, що слідство вважає, що не можна окремо розглядати події на Майдані, події під час анексії Криму та події на Донбасі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявив Луценко, екс-президент Віктор Янукович створив організоване злочинне угруповання і разом з іншими особами здійснював злочини проти українських громадян, став на шлях державної зради.

"Ми вважаємо, що це один склад злочину, і ми пропонуємо колегам з офісу прокурора МУС розглядати цю справу як справу державної зради екс-президента, вбивства за його наказом сотень людей, початок неоголошеної військової агресії, що призвело до злочинів проти людяності та воєнних злочинів" , - зазначив генпрокурор.

Луценко додав, що якщо МКС покаже в цьому розслідуванні свою ефективність, то парламент України ратифікує Римський статут.

"Ми вважаємо, що у даному випадку дії МКС покажуть доцільність приєднання до Римському статуту в цілому. Якщо МКС зараз доведе свою ефективність в цих двох резонансних для українського народу випадках, я впевнений, що парламент прийме одностайне рішення про приєднання до авторитетної міжнародної угоди - Римського статуту", - сказав Луценко.

Як відомо, у лютому 2014 року Верховна Рада прийняла заяву в МКС про визнання Україною юрисдикції суду про вчинення злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави під час Євромайдану. Однак суд в Гаазі заявив про відсутність достатньої кількості даних про те, що напади на активістів Майдану були спланованими.

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