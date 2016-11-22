Луценко: У справах проти активістів Майдану засуджено 35 осіб

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Вівторок, 22 листопада 2016, 03:51

У справах проти активістів Майдану засуджено 35 осіб, 152 особи перебувають у судових процесах, близько 190 - під досудовим слідством.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканала ICTV 21 листопада, пише Укрінформ.

"Можу сказати про те, що зроблено грандіозну роботу - 152 особи перебувають у судових процесах із врученими обвинуваченнями від Генеральної прокуратури України, 35 осіб уже отримали судові вироки, ще близько 190 осіб перебувають під підозрою і досудове слідство триває", - зазначив Луценко. 

Разом з тим Луценко зауважив, що "не притягнуто до відповідальності тих, хто віддавав наказ убивцям".

"Так, убивці - на лаві підсудних, але ті, хто вкладав їм у руки зброю, хто давав наказ вбивати мирних людей - ховаються у Москві", - зазначив генпрокурор

"Справа Майдану", як зазначає Hromadske.Ua,  нараховує 89 кримінальних проваджень, у яких розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків). Потерпілими у "справі Майдану" є 1973 учасників акцій протесту та близько 900 силовиків, у справі приблизно 9,5 тисяч свідків та 193 підозрюваних, з них у розшуку — 77, 30 справ розглядаються в судах.

"За три роки у них винесено 9 вироків, але поки що лише одна людина відбуває покарання в колонії. Решта мають умовний термін. 13 людей очікують початку розгляду судової справи або вироків. Усі кримінальні провадження  наразі розслідують 35 слідчих", - зазначає ЗМІ.

Теми: Луценко Майдан суд
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IP: 188.163.9.---arhetip00122.11.2016 03:58
Це називається - повна невідповідність...
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