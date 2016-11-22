Біля берегів Японії стався ще один землетрус

Біля східних берегів Японії в акваторії Тихого океану стався ще один землетрус магнітудою 5,6 балів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Алтає-Саянської філії Геофізичної служби РАН.

Епіцентр землетрусу, зафіксованого об 00:27 за київським часом у вівторок, був у 523 км на південний схід від японського міста Фукусіма.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як "дуже сильний".

За повідомленням The Telegraph, на Фукусімі повідомили, що відхилень у роботі внаслідок попереднього землетрусу та цунамі до 1 метра не спостерігалося.

За даними ЗМІ, попередження про цунамі досі діє для н.п. Івате, Міягі, Фукусіма та Ібаракі.