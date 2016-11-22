Стан двосторонніх відносин з РФ є критичним - Держдеп США

Нинішній стан двосторонніх відносин між США та Росією є критичним - з урахуванням взаємодії по деяких міжнародних питаннях та відмінності у поглядах на різні ситуації, у тому числі по Україні.

Про це на брифінгу заявив заявив речник Держдепу США Джон Кірбі.

"Відносини з Росією залишаються критичними і в деяких випадках – дуже й дуже складним завданням", - зазначив він.

Кірбі додав, що по окремих питаннях США і Росія мали змогу досягти спільних підходів та працювати разом. Це стосується, зокрема, ядерної угоди з Іраном. За його словами, впродовж останнього року американська сторона мала надію, що й Сирія зможе стати одним із таких питань.

Кірбі підкреслив, що суттєва відмінність у поглядах зберігається щодо України, оскільки США ніколи не визнають анексію Криму.

Також представник Держдепу нагадав про серйозний виклик у кіберпросторі з боку РФ, з яким довелося зіштовхнутися Сполученим Штатам.

"Це дуже складні відносини", - зазначив Кірбі та додав, що поки не знає, як на все це дивитиметься наступна адміністрація США.

Укрінформ