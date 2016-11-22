Адвокат: Клих не знав, що ображає прокурора

Громадянин України, політв'язень Станіслав Клих, визнаний у Росії винним в образі прокурора, не давав звіт своїм діям.

Про це заявив адвокат засудженого Вісхан Басаєв, пише "Кавказский узел".

"Станіслав Клих зізнався мені, що не знав, що ображає прокурора, оскільки той не був у форменому одязі", - пояснив адвокат.

За його словами, Клих не вважає себе винним за тими звинуваченнями, за якими його судили у Верховному суді Чечні.

"Тому під час процесу він відчував психоемоційний стрес і мимоволі висловив образи", – зазначив Басаєв.

Як відомо, 21 листопада Заводський райсуд Грозного засудив Клиха у справі про образу прокурора Саламбека Юнусова до 240 годин обов’язкових робіт, замінивши їх на один місяць позбавлення волі.

26 травня Верховний суд Чечні виніс вирок Карпюку та Клиху у справі УНА-УНСО: Клих отримав 20 років, а Карпюк - 22,5 роки суворого режиму.

Політзеки були оголошені винними за сфальсифікованими звинуваченнями в участі в першій і другій чеченських війнах. Насправді ані Клих, ані Карпюк до арешту навіть не бували в Чечні.

На слідстві в результаті тортур і психологічного тиску обидва обвинувачених "визнали" провину. Однак на суді і той, і інший політзек заявили про свою невинуватість.

26 жовтня Верховний суд залишив вирок в силі.