Лавров визнав, що консенсусу щодо "дорожньої карти" з Донбасу немає

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Вівторок, 22 листопада 2016, 11:31

Можливість зустрічі міністрів "нормандської четвірки" (РФ, Німеччина, Франція, Україна) поки не проглядається.

Про це у вівторок повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Зовнішньополітичні помічники (лідерів" нормандської четвірки "- ред.) перебувають у постійному контакті ... - сказав він. - Проведення зустрічі міністрів "нормандської четвірки" обумовлено наявністю "дорожньої карти", яку можна схвалити".

"Поки такий консенсус не проглядається", - додав він.

Раніше про відсутність спільного бачення щодо "дорожньої карти" з РФ заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Теми: Лавров Донбас
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