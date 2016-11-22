Громадські організації повинні змінити статут, інакше – плата податків

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Вівторок, 22 листопада 2016, 12:21

Міністерство юстиції звертає увагу представників українських громадських організацій на необхідність внести зміни до статутів, інакше з січня 2017-го вони будуть платити податки.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Павло Мороз на брифінгу у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу скористатися можливістю, щоб зробити оголошення для всіх громадських організацій, які зареєстровані і працюють в нашій державі", – сказав він.

"Справа в тому, що в 2015 році було внесено певні зміни в податкове законодавство і через це громадським об'єднанням потрібно привести свої статути у відповідність до вимог податкового законодавства", – зазначив заступник міністра.

За його словами, ті громадські організації, які цього не зроблять, з 1 січня 2017 року почнуть платити податки.

"Іншими словами, щоб громадським об'єднанням зберегти статус неприбуткових організацій з 1 січня 2017 року, їм потрібно привести свої статути у відповідність до вимог податкового законодавства", – сказав заступник міністра.

Мороз підкреслив, що у громадських організацій є ще півтора місяці для внесення змін до статутів відповідно до податкового законодавства.

Теми: Мін'юст
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