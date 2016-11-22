Суд в четвер вирішить питання про можливість допиту Януковича по скайпу

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Вівторок, 22 листопада 2016, 12:25

Святошинський районний суд Києва має намір 24 листопада вирішити питання про можливість проведення допиту колишнього президента Віктора Януковича по відеоконференцзв'язку.

Про це на засіданні у вівторок сказав головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляють "Українські новини".

Він зазначив, що в Святошинський суд надійшла інформація від Ростовського обласного суду Росії про готовність провести відеодопит Януковича.

Святошинський райсуд 21 листопада провів тестування системи відеоконференцзв'язку і заявив про її готовність до експлуатації.

Суддя Дячук зазначив, що на засіданні 24 листопада суд вирішить питання про зміну порядку дослідження доказів і про проведення найближчим часом відеодопиту Януковича і колишнього командувача Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка.

Як відомо, 16 серпня Міністерство юстиції повторно направило Росії запит про допит по відеозв'язку Януковича, оскільки в першому запиті пропала частина документів.

У травні Святошинський райсуд вирішив допитати по відеоконференцзв'язку Януковича у справі проти 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана на вулиці Інститутській у Києві.

Раніше прокурор ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що допит Януковича по відеозв'язку може відбутися 25 листопада.

Теми: Янукович допит суд
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IP: 78.37.33.---Vadim Slutsky22.11.2016 13:15
Это важнейшая проблема Украины: допрос Януковича ПО СКАЙПУ. Можно же ему на мобилу позвонить. Он прямо столько интересно расскажет!
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