ЗМІ розкрили подробиці біографій затриманих біля Криму військових

600 переглядів
3
Вівторок, 22 листопада 2016, 12:46

Затримані СБУ на адмінмежі з Кримом військові служили в одній частині і були однолітками.

Їх дані опубліковано на сайті Миротворець.

Так, Максим Одинцов проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до РФ.

До окупації служив у військовій частині А1100 (смт Новофедорівка) на посаді: старший повітряний стрілець-pадіст вертолітного загону вертолітної ескадрильї.

 
Одинцова затримали біля Криму
фото з його сторінки вконтакте
 
Оденцов до анексії Криму служив в ЗСУ, потім зрадив присязі
фото з його сторінки вконтакте

На його сторінці вконтакте є фото з Пітера, датовані жовтнем цього року.

Має звання прапорщика. Народився 25.04.1983 в Криму.

Інший затриманий - 33-річний Олександр Баранов. Як і Одинцов до окупації він служив в частині А1100 в смт Новофедорівка на посаді планшетист командного пункту полку. Сам же народився в Каневі Черкаської області, живе в Криму.

Звання - молодший сержант.

Як відомо, в СБУ раніше заявили, що затримали на адмінкордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

У Росії ж заявляють, що колишніх українських військових нібито виманили на пункт "Джанкой".

Теми: Крим СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Дезертирів затримали на території, контрольованій Україною – штаб 22 листопада 2016, 13:13
Мінстець не встигне підготувати стратегію по Криму до кінця року 22 листопада 2016, 11:58
У Росії заявляють, що СБУ виманила їхніх військових на пункт "Джанкой" 22 листопада 2016, 11:05
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.75.19.---Олег Гавриш22.11.2016 13:54
brs:
Яка стаття інкремінується? Дрібне хуліганство?
Нє, трошки більше - порушення присяги, дезертирство...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 195.242.80.---val mashtak 22.11.2016 13:30
Для начала вся эта продажная падаль должна вернуть Украине деньги потраченные на ее обучение и выплату жалованья, за время т.н. "службы" в ВСУ. Это же касается и прочей мрази, служившей в украинских правоохранительных органах и перешедших на службу к кацапскому Уйлу.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 185.23.165.---brs22.11.2016 13:02
Яка стаття інкремінується? Дрібне хуліганство?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
На одеську митницю напали близько 20 людей в камуфляжі
Дезертирів затримали на території, контрольованій Україною – штаб
ЗМІ розкрили подробиці біографій затриманих біля Криму військових
У штабі АТО повідомили добру новину
Усі новини
Це Земля

Неймовірні фото планети з книжки британського астронавта

Лікарі так роблять

5 вчинків, які допоможуть уникнути застуди