Бойовики заявляють, що запровадили "подвійне громадянство"

Влада так званої самопроголошеної "ДНР" заявляє про нібито "подвійне громадянство" жителів окупованої частині Донецької області.

Про це в ефірі одне з телеканалів заявив Володимир Краснощока, який називає себе "начальником міграційної служби МВС ДНР", передає видання "Остров".

На зауваження ведучої, що жителі так званої "ДНР" залишаються громадянами України, Краснощока заявив, що в "республіці" передбачено "подвійне громадянство".

"Передбачено подвійне громадянство... Чого і залишається український паспорт (після отримання паспортного "документа" зразка "ДНР", – ред.). Ніхто його не забирає. Це право кожної людини робити з ним, що хочеш", - сказав він.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Українська правда