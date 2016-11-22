СБУ не виключає, що затриманих військових з Криму можуть обміняти

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Вівторок, 22 листопада 2016, 15:34

Затримані біля адміністративного кордону з Кримом російські військові можуть отримати по 15 років тюрми.

Про це під час брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Так, відповідаючи на запитання, чи будуть їх обмінювати, Грицак сказав: "Теоретично все може бути. Спочатку їхню долю визначатиме слідчий, а потім суд".

Він наголосив, що затриманих Одинцова та Баранова звинувачують за двома статтями - "дезертирство" і "державна зрада". Закон передбачає максимальний строк покарання – 15 років.

Як відомо, суд обрав Одинцову і Баранову арешт з можливістю внесення застави, одному у 250 тисяч, іншому – 350 тис. гривень. 

В СБУ раніше заявили, що затримали на адмінкордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

У Росії ж заявляють, що колишніх українських військових нібито виманили на пункт "Джанкой".

Тетяна Кусок, УП

Теми: Крим СБУ
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