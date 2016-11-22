Петренко: конфіскувати майно Януковича можна і без спецзакону
До прийняття Верховною Радою закону про спецконфискацію кошти представників колишньої влади можуть бути вилучені в порядку класичної конфіскації.
Про це в ефірі каналу 112 заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я переконаний, що поки Рада зволікає з цим питанням, наші правоохоронні органи в рамках завершених кримінальних справ почнуть фактично піднімати перед судами питання про класичну конфіскацію", – сказав він.
При цьому він додав, що як і раніше виступає за ухвалення даного закону.
"Момент істини наступить: чи через цивільну спецконфіскацію ці гроші ми повернемо до бюджету, або через класичну конфіскацію. Це питання часу", – додав Петренко.
Як відомо, раніше Петренко заявив, що в разі, якщо Янукович відмовиться від допиту по скайпу, почнеться заочний суд над ним.
Святошинський райсуд Києва у четвер вирішить питання допиту Януковича по відеозв'язку.
Раніше прокурор ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що допит Януковича по відеозв'язку може відбутися 25 листопада.
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