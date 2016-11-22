ЗМІ повідомили про вбивство дочки екс-президента Узбекистану

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Вівторок, 22 листопада 2016, 17:37

У вівторок узбецький сайт "Центр-1" повідомив із посиланням на власні джерела про смерть дочки першого президента Узбекистану Гульнари Карімової.

Пізніше російські сайти спростували цю інформацію, посилаючись на свої джерела. Підтвердженої інформації поки немає.

"Центр-1" повідомив, що 44-річна Карімова була отруєна і померла 5 листопада.

"Вночі того ж дня вона була похована на кладовищі "Мінор" в Ташкенті, а її могилу зрівняли з землею, стверджує він. За словами джерела, він особисто брав участь в процесі поховання Гульнари Карімової", - написало видання.

У вівторок російське видання "РИА Новости" з посиланням на джерело, близьке до оточення сім'ї Карімових повідомило, що Карімова жива.

"Гульнара Карімова жива, інформація про її смерті є помилковою", - повідомив співрозмовник агентства.

Як відомо, про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова, який правив країною майже 27 років, офіційно повідомили 2 вересня. 27 серпня його госпіталізували, як виявилося пізніше, з інсультом, відтоді почали ширитися чутки про смерть Карімова.

Теми: ЗМІ убивство
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