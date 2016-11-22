ГПУ: 7 нардепів порушують закон і підробляють "на стороні"

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Вівторок, 22 листопада 2016, 18:01

7 народних депутатів України суміщають роботу у парламенті з іншими видами діяльності, що заборонено законом.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба ГПУ.

Вказується, що така інформація була виявлена за результатами співставлення відомостей, зазначених в е-деклараціях, з інформацією, розміщеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

"Незважаючи на набуття депутатських повноважень, ці особи продовжили займатися іншою оплачуваною діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, підприємств, організації, що мають на меті одержання прибутку", - сказано у повідомленні ГПУ.

При цьому, як вказують у Генпрокуратурі, одним із цих народних депутатів України навіть у е-декларації відображено дохід від зайняття такою діяльністю.

Такі порушення мають наслідком адміністративну відповідальність, передбачену ч. 1 та 2 ст. 172-4 КУпАП, повідомляє ГПУ.

Матеріали відомство передало до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як відомо, в МВФ заявили, що спеціальні антикорупційні органи в Україні мають перевірити статки по е-деклараціям та притягнути порушників до відповідальності.

Українська правда

Теми: Верховна Рада декларація
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