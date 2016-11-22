Суд призначив відеодопит Януковича на п'ятницю

Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит колишнього президента Віктора Януковича і екс-командувача Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада в 13.00.



Про це на засіданні у вівторок повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, передають "Українські новини".

Як відомо, розгляд питання про визначення дати проведення відеодопиту Януковича і Шуляка було призначено на 24 листопада.



У той же час на засіданні суду у вівторок один з підсудних колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", Олег Янішевський, заявив, що погано почувається і не зможе бути присутнім на засіданні в четвер. За словами екс-"беркутівця", він захворів і у нього висока температура.



У зв'язку з цим суд вирішив розглянути це питання на засіданні у вівторок, зазначає агентство.



"Суд постановляє змінити порядок дослідження доказів і провести допит як свідків Януковича і Шуляка в порядку відеоконференції на найближчій засіданні", – вирішив суд.



Допит розпочнеться 25 листопада о 13:00 за київським часом.



Янукович і Шуляк будуть присутні в Ростовському обласному суді (Росія).

Як відомо, в травні Святошинський райсуд вирішив допитати по відеоконференцзв'язку Януковича у справі проти 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана на вулиці Інститутській у Києві.

Раніше прокурор ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що допит Януковича по відеозв'язку може відбутися 25 листопада.