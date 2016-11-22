У Пінчука пояснили, на що давали гроші Трампу

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Вівторок, 22 листопада 2016, 18:42

Український олігарх Віктор Пінчук виділяв $150 тисяч фонду нового президента США Дональду Трампу для організації його виступу в рамках конференції.

Про це Українській правді повідомили у прес-службі Пінчука.

"Виплата фонду новообраного президента Трампа була на підтримку відеозв'язку під час конференції Щорічної ялтинської європейської стратегії, яку Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) - неурядова організація, заснована Пінчуком - щорічно організовує в вересні в Україні", - сказано у повідомленні.

Вказується, що Пінчук зустрівся з Трампом кілька років тому в Нью-Йорку і запропонував виступити.

Як відомо, американське видання Fast Company, повідомило, що український олігарх Віктор Пінчук, відомий своєю підтримкою на минулих виборах в США Хілларі Клінтон виділяв кошти і її супернику Дональду Трампу.

Українська правда

  

Теми: Пінчук Трамп гроші
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