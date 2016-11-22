У Пінчука пояснили, на що давали гроші Трампу
Український олігарх Віктор Пінчук виділяв $150 тисяч фонду нового президента США Дональду Трампу для організації його виступу в рамках конференції.
Про це Українській правді повідомили у прес-службі Пінчука.
"Виплата фонду новообраного президента Трампа була на підтримку відеозв'язку під час конференції Щорічної ялтинської європейської стратегії, яку Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) - неурядова організація, заснована Пінчуком - щорічно організовує в вересні в Україні", - сказано у повідомленні.
Вказується, що Пінчук зустрівся з Трампом кілька років тому в Нью-Йорку і запропонував виступити.
Як відомо, американське видання Fast Company, повідомило, що український олігарх Віктор Пінчук, відомий своєю підтримкою на минулих виборах в США Хілларі Клінтон виділяв кошти і її супернику Дональду Трампу.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.