У Пінчука пояснили, на що давали гроші Трампу

Український олігарх Віктор Пінчук виділяв $150 тисяч фонду нового президента США Дональду Трампу для організації його виступу в рамках конференції.

Про це Українській правді повідомили у прес-службі Пінчука.

"Виплата фонду новообраного президента Трампа була на підтримку відеозв'язку під час конференції Щорічної ялтинської європейської стратегії, яку Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) - неурядова організація, заснована Пінчуком - щорічно організовує в вересні в Україні", - сказано у повідомленні.

Вказується, що Пінчук зустрівся з Трампом кілька років тому в Нью-Йорку і запропонував виступити.

Як відомо, американське видання Fast Company, повідомило, що український олігарх Віктор Пінчук, відомий своєю підтримкою на минулих виборах в США Хілларі Клінтон виділяв кошти і її супернику Дональду Трампу.

Українська правда