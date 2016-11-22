Легковик зіштовхнувся з автоцистерною: Троє військових загинули

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Вівторок, 22 листопада 2016, 21:16

Троє військових загинули внаслідок ДТП на автодорозі "Ульянівка-Миколаїв", на смузі руху в напрямку обласного центру, в районі автозаправної станції.

Як повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області, аварія сталася у вівторок вдень  внаслідок зіткнення автоцистерни "Scania" та автомобіля "OPEL-Vectra".

У салоні легковика перебувало четверо військових, троє з яких загинули на місці, ще один - з травмами різного ступеню тяжкості доставлений до медичного закладу. 

Водій вантажівки не постраждав. 

 
 

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 УК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", що карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.

Встановлюються обставини скоєння автоаварії. 

Українська правда

Теми: ДТП Миколаївська область
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