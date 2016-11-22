Слідча група з МН17 наполягатиме, щоб обставини катастрофи Боїнга розслідував МКС

Міжнародна слідча група, що займається розслідуванням катастрофи Боїнга рейсу МН17 на Донбасі в 2014 році, буде просити Міжнародний кримінальний суд розглядати цей злочин як наслідок державної зради екс-президента України Віктора Януковича і подальшої окупації Криму та частини Донбасу Росією.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко журналістам у Гаазі (Нідерланди) у вівторок.

"Тут (катастрофа МН17) розглядається як військовий злочин, і, ймовірно, як злочин проти людяності. Спільна слідча група чотирьох країн, зокрема й України, буде також наполягатиме на розгляді цієї справи в Міжнародному кримінальному суді", - сказав він.

Він пояснив, що військові злочини і злочини проти людяності на Сході України є наслідком окупації територій Росією, що в свою чергу було спровоковано зверненням екс-президента України Віктора Януковича до РФ "у спробах утримати владу" під час Революції Гідності.

Таким чином, за словами генпрокурора, Україна наполягає на існуванні причинно-наслідкового зв'язку між цими подіями і просить МКС розслідувати ці факти.

При цьому Луценко додав, що українське слідство не має можливості своїми силами притягнути до відповідальності колишніх керівників держави, оскільки ті перебувають на території Росії.

"Притягнення до відповідальності організаторів цих злочинів перебуває за межами наших можливостей", - сказав він, уточнивши, що йдеться про Януковича та його оточення.

"Також у Москві переховуються ті, хто віддавав накази, які порушують міжнародні конвенції, зокрема, Женевську конвенцію про правила ведення війни", - зазначив він.

За словами Луценка, протягом року українське слідство комунікує з офісом прокурора МКС, надаючи масив доказів, щоб отримати перспективу судового розгляду в МКС.

Генпрокурор уточнив, що українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за безпосередніми виконавцями цих злочинів.

Інтерфакс-Україна