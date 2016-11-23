Черги на кордоні з Польщею скоротилися

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Середа, 23 листопада 2016, 00:57

У чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 22 листопада стоять 545 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Краковець" стоять 250 машин, "Рава-Руська" - 200, "Шегині" - 60, "Устилуг" - 20, "Угринів" - 15.

У пунктах пропуску "Смільниця", "Ягодин авто" і "Грушів" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Вилок" стоять 20 авто. На кордоні з Румунією в ПП "Порубне" - 60.

На кордоні з Молдовою і Словаччиною черг не зафіксовано.

Як відомо, останнім часто черги на кордоні з Польщею часто досягали тисячі і більше авто.

Теми: Польща
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IP: 46.200.100.---lex-us23.11.2016 01:37
Ага, скоротилися)))) На 5-6 ранку буде як мынымум в два рази быльше,.
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