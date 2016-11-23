У Борисполі затримано розшукуваного Інтерполом екс-керівника банку РФ

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Середа, 23 листопада 2016, 01:55

Прикордонники затримали в аеропорту "Бориспіль" колишнього голови ради директорів російського банку "Траст" Іллю Юрова, який знаходиться в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом правоохоронців РФ.

Про це повідомив помічник керівника Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає "Інтерфакс-Україна".

"Прикордонники його затримали 20 листопада в "Борисполі" за дорученням Інтерполу і передали МВС", - заявив він.

За даними ЗМІ, Юров 20 листопада прилетів з Лондона до Києва в особистих справах. На паспортному контролі в аеропорту він пред'явив паспорт громадянина Республіки Кіпр.

Зараз фінансист міститься в ізоляторі тимчасового утримання в місті Біла Церква. Процедура екстрадиції займе не менше місяця, але може розтягнутися і до півроку.

За даними російського "Інтерфаксу", банк "Траст" проходить санацію з 22 грудня 2014 року. Інвестором в рамках процедури фінансового оздоровлення став банк "ФК Открытие". Для реалізації процедури санації Агентство зі страхування вкладів надало "Трасту" 129 млрд рублів за пільговою ставкою на закриття "дірки" в капіталі. Згодом ЦБ РФ виявив ознаки виведення активів з "Траст", і в квітні МВС порушило кримінальну справу про шахрайство відносно ряду осіб з числа колишнього керівництва і співробітників банку "Траст".

У грудні 2015 року Тверський суд Москви санкціонував заочний арешт трьох колишніх керівників банку "Траст", обвинувачених у справі про розкрадання коштів в особливо великому розмірі.

Теми: Інтерпол Росія
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