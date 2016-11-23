Влада "ЛНР" не платить за водопостачання, мешканці можуть залишитися без води

Більше 500 тисяч жителів окупованих територій Луганської області можуть залишитися без води через бездіяльність так званої влади.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"У зв’язку з несплатою окремими районами Луганської області за поставлену воду, понад півмільйона мешканців регіону, переважна більшість яких проживає на непідконтрольній Україні території, можуть залишитися без водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що така ситуація склалася через систематичне ненадходження платежів за обсяги води, спожиті на непідконтрольній території протягом останніх років.

"В результаті, борг водопостачального підприємства КП "Попаснянський районний водоканал" за спожиту електроенергію перевищив 121 млн грн і загрожує банкрутством підприємства. Наслідком цього може стати повне припинення водопостачання у регіоні, як на непідконтрольній, так і на підконтрольній українському Уряду території, що призведе до гуманітарної та екологічної катастрофи", - відзначили в міністерстві.

Міністерство підкреслює, що українська сторона вживає всіх можливих заходів для недопущення розвитку ситуації за таким сценарієм. Зокрема, було відремонтовано водогони, встановлені прилади обліку, прийнятий відповідний тариф на водопостачання і т.д.

Також в якості тимчасового заходу, була досягнута домовленість з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, який надав кошти, що дозволило не припиняти водопостачання протягом останніх двох місяців. Це також дозволило розпочати опалювальний сезон.

"Натомість, представники ОРЛО, всупереч Мінським домовленостям, продовжують ігнорувати ініційовані українською стороною пропозиції щодо вирішення питання сплати за поставлену воду", - йдеться в заяві.