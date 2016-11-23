Через обстріли на "Мар’їнці" призупиняли пропуск людей

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Середа, 23 листопада 2016, 09:41

О 8:00 у середу, 23 листопада, бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали контрольний пост "Мар’їнка", що на дорожньому коридорі Донецьк – Курахове.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, "терористи вели вогонь із н.п. Олександрівка, що на неконтрольованій території".

Пропускні операції в КПВВ "Мар’їнка" тимчасово призупинено.

"Ніхто з цивільних громадян та персоналу прикордонного відомства не постраждав", – інформує відомство.  

Станом на 9:10 пропуск осіб та транспортних засобів у КПВВ "Мар’їнка" було поновлено, повідомляє ДПСУ.

Теми: Донбас бойові дії Прикордонна служба
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