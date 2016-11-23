Держприкордонслужба: Бойовики мали розпочати пропуск через "Золоте"

489 переглядів
0
Середа, 23 листопада 2016, 09:57

У середу бойовики мали розпочати пропуск на контрольному пункті "Золоте", однак поки руху немає.

Про це "Українській правді" повідомив помічник голови Держдприкордонслужби Олег Слободян.

"Сьогодні була чергова спроба запустити рух. В Рамках мінських домовленостей та сторона мала розпочати пропуск людей з їхнього боку, але, схоже, що спроба виявилась знову невдалою", - зазначив він.

За словами Слободяна, з контрольованого боку "Золоте" відкривається кожного дня.

"І сьогодні  о 8 годині ранку пункт відкрився, прийшли представники місцевої влади, прикордонники", - сказав він.

Він додав, що бажаючих перейти лінію розмежування на пункті немає.

Напередодні представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив, що питання "Золотого" буде у середу одним з головних питань на зустрічі в Мінську.

Кучма нагадав, що пунктів пропуску в Луганській області мало і "Золоте" грало б важливу гуманітарну роль, особливо напередодні зими.

За його словами, представники Росії також підтримують Україну у питанні відкриття цього пункту.

"Золоте" з боку, контрольованого владою, розпочало свою роботу 31 березня 2016 року. Однак бойовики так і не відкрили свою сторону для перетину лінії розмежування.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбас Прикордонна служба
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Через обстріли на "Мар’їнці" призупиняли пропуск людей 23 листопада 2016, 09:41
Доба в АТО: 25 обстрілів, бойовики били на всіх напрямках 23 листопада 2016, 06:47
Російський контрактник заявив, що його звільнили через відмову воювати на Донбасі 22 листопада 2016, 18:45
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Уряд скасував 367 актів, що обмежували бізнес
За 4 роки Міноборони РФ оплатило похорони 1000 військових
Суду в Гаазі передадуть матеріали щодо Майдану за 2-3 місяці – Горбатюк
Під Щастям поранили бійця ЗСУ, а на Донеччині – розвідника
Усі новини
Фото

10 архітекторів, які мали один проект, і той провалили

Нове життя не "з понеділка"

8 кроків, щоби стати щасливішим та здоровішим