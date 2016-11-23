В України достатньо доказів контролю РФ над бойовиками – юрист ЗСУ

Доводити Міжнародному кримінальному суду наявність російських військових у Криму не треба, а доказів контролю Росії над бойовиками на Донбасі в України вистачає.

Про це розповів головний юрист Генштабу Збройних сил України Максим Кушнір в інтерв’ю "Укрінформу".

"Збройні сили, як і інші військові формування України, фіксують наявність підрозділів Збройних сил РФ як у Криму, так і на Донбасі. Але оскільки міжнародне співтовариство та міжнародні організації визнали Крим окупованою територією, то доводити наявність військових РФ на півострові немає необхідності", – сказав він.

Прокурор МКС Фату Бенсура у звіті зазначила, що для доведення наявності на Донбасі міжнародного збройного конфлікту треба довести факт загального контролю РФ над "військами" т. зв. "ДНР" і "ЛНР".

"У цьому контексті як і в Збройних силах України, так і в інших структурах, зокрема, СБУ, вже накопичено колосальний масив доказів, у тому числі й задокументованих показів самих окупантів, яких було захоплено в боях на сході", – сказав Кушнір.

"Фіксування присутності Збройних сил РФ на Донбасі, здійснення ними контролю є важливим чинником доведення агресії Російської Федерації на Донбасі, тому ця діяльність триває й досі. Безумовно, всі ці доказі аналізуються та систематизуються для подальшого спрямування до органів МКС", – додав він.

За словами Кушніра, у ЗСУ вже "накопичено достатньо доказів, які можна передати" до МКС, "особливо це стосується воєнних злочинів, ...а також злочинів проти людяності, тобто систематичних і масштабних переслідувань цивільного населення"..

Він зазначив, що українське питання перебуває в МКС на стадії попереднього вивчення, а в ЗСУ активізували роботу з аналізу зібраних доказів щодо відповідності їх вимогам Римського статуту, а також зі збору нових доказів, які ГПУ зможе передати суду.

Визнання окупації Криму у Генасамблеї ООН також використають у суді в Гаазі.

Кушнір додав, що "у контексті відповідальності рішення РФ "не стати" учасницею Римського статуту для міжнародного права і МКС не має принципового значення":

"Відповідно до Римського статуту та враховуючи визнання Україною юрисдикції МКС, вона поширюється на злочини, які були скоєні на території нашої держави особами, громадянство яких значення не має"

Юрист також не вбачає проблеми у тому, що Україна не ратифікувала Римський статут, бо подано дві заяви про визнання юрисдикції МКС – щодо подій на Майдані з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року і щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів на всій території України, включно з Кримом і Донбасом, з 20 лютого 2014 року.

Кушнір додав, що після внесення змін до Конституції у частині правосуддя, ч. 6 ст. 124 Конституції "дозволяє Україні ратифікувати Римський статут МКС, але не раніше кінця червня 2019 року".

Олена Рощенко, УП