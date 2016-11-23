Волонтери створили масштабну базу даних про армію РФ на Донбасі
Міжнародна волонтерська розвідувальна спільнота InformNapam створила базу даних з доказами участі кадрових військових Росії у війні проти України.
Про це повідомляє сайт InformNapam.
Вказується, що у ній зібрані докази, що були виявлені протягом 2 років.
"Наразі волонтери InformNapalm змогли ідентифікувати військовослужбовців з 75 російських військових частин, які переправлялися до України за наказом свого командування", - сказано у повідомленні.
База даних розслідувань InformNapalm міститься за посиланням.
Зазначається, що кожне дослідження має від 5 до 20 мовних перекладів, в тому числі українською, англійською, німецькою, французькою та багатьма іншими мовами.
Також англомовна версія цього відео вперше була представлена на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Стамбулі 19 листопада 2016.
Українська правда
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Замечательно что этим кто-то досконально и серьёзно занимается. Все преступления и ложь кремлёвскогорежима должны быть задокументированы.