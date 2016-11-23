Волонтери створили масштабну базу даних про армію РФ на Донбасі

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Середа, 23 листопада 2016, 13:30

Міжнародна волонтерська розвідувальна спільнота InformNapam створила базу даних з доказами участі кадрових військових Росії у війні проти України.  

Про це повідомляє сайт InformNapam.

Вказується, що у ній зібрані докази, що були виявлені протягом 2 років.

"Наразі волонтери InformNapalm змогли ідентифікувати військовослужбовців з 75 російських військових частин, які переправлялися до України за наказом свого командування", - сказано у повідомленні.

База даних розслідувань InformNapalm міститься за посиланням.

Зазначається, що кожне дослідження має від 5 до 20 мовних перекладів, в тому числі українською, англійською, німецькою, французькою та багатьма іншими мовами.

Також англомовна версія цього відео вперше була представлена на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Стамбулі 19 листопада 2016.

Українська правда

Теми: Донбас АТО Росія
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IP: 94.178.116.---sensor+223.11.2016 13:48
Отличная работа.

Замечательно что этим кто-то досконально и серьёзно занимается. Все преступления и ложь кремлёвскогорежима должны быть задокументированы.
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