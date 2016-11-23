Тимошенко вимагатиме у НАБУ взятися за Порошенка і Гонтареву

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Середа, 23 листопада 2016, 13:52

"Батьківщина" вимагатиме створення тимчасової слідчої комісії для перевірки діяльності керівників Нацбанку Валерії Гонтаревої й Фонду гарантування вкладів Костянтина Ворушиліна.

Також партія вимагатиме від Національного антикорупційного бюро розслідувати їхню діяльність і нібито збагачення президента Петра Порошенка на падінні курсу гривні, заявила Тимошенко на прес-конференції.

"Економічний і фінансовий крах, який започаткований в Україні в останні роки, має, в тому числі, авторство керівника Національного банку пані Гонтаревої. Ми переконані, що падіння гривні в 3,2 рази – це була та червона "ядерна" фінансова пускова кнопка, яка повністю запустила процеси економічної й фінансової руйнації", – заявила вона.

"Ми вважаємо, що саме Гонтарева, яка була одним із провідників команди Януковича з відмивання брудних грошей через державні цінні папери, продовжує сьогодні працювати на конгломерат Януковича-Порошенка, продовжує працювати на російські банки й обслуговувати корупцію", – сказала Тимошенко.

За її словами, 84 банки знищено. "Тільки за останні два тижні впали ще два банки, вони поховані Гонтаревою. І Вища касаційна інстанція вже довела по декількох банках, що їх "убивство" було штучним", – сказала Тимошенко.

"Національна фінансова й банківська система по суті знищені пані Гонтаревою. Але я переконана, що вона – не самостійний гравець і виконувала прямі розпорядження Петра Порошенка. Вони – команда. Гонтарева багато років обслуговувала бізнес Порошенка. Вона – його бізнес-партнер. І вона – бізнес-партнер Януковича", – сказала Тимошенко.

Із посиланням на документ Фонду гарантування вкладів вона сказала, що активи ліквідованих банків складають 448 млрд грн, а фонд на чолі зі ще одним "бізнес-партнером" Порошенка Костянтином Ворушиліним оцінив їх у 99 млрд грн. "350 мільярдів гривень вони збираються покласти собі на офшорні рахунки", – вважає Тимошенко.

Вона заявила також, що Порошенко – єдина людина в країні, хто заробив на падінні курсу гривні "майже 50 мільйонів гривень".

"Ми як опозиційна партія вимагаємо від Петра Порошенка припинити свої бізнес-оборудки разом зі своїми бізнес-партнерами у банківській сфері і негайно звільнити своїх бізнес-партнерів із посад – Гонтареву й Ворушиліна. Якщо він цього не зробить, це означатиме, що він продовжує свій корумпований бізнес", – заявила лідер "Батьківщина".

"Ми також будемо ініціаторами і в найближчі дні ми зареєструємо постанову про створення тимчасової слідчої комісії про перевірку корупційних оборудок, корупційної діяльності Гонтаревої і Ворушиліна", – додала вона.

"Ми хочемо також звернутися до НАБУ зі спеціальною заявою про корупцію Гонтаревої, де ми викладемо всі обставини справи, як вона обслуговувала корупційні оборудки з цінними паперами Януковича і його оточення. І як сталося так, що президент заробив на падінні курсу гривні майже 50 мільйонів гривень" – повідомила Тимошенко.

За її словами, "Батьківщина" вже 24 листопада звернеться до НАБУ щодо Ворушиліна.

"НАБУ, якщо воно не кишенькове у Порошенка, хай доведе це… і притягнуть до відповідальності вищих посадових осіб держави, які сьогодні стоять на чолі корупції – це президент, Гонтарева, прем’єр-міністр, Ворушилін, керівник Національної комісії з регулювання енергетики щодо встановлення тарифів пан Вовк і багато інших", – сказала політик.

Олена Рощенко, УП

Теми: Тимошенко банки Гонтарева Порошенко НАБУ
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Коментарі — 10
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IP: 91.222.71.---Evgen z PL23.11.2016 15:30
дістала вже ця політична шалава.хай краще раком стане перед путіним, у неї це краще виходить. і ше підставляє НАБУ , всі знають шо НАБУ немає права розслідувати президента
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IP: 194.0.237.---Евгений Ковальчук23.11.2016 15:29
Юля Володимирівна обрала своєю професією "любити Україну" після краху її патрона Лазаренка, до того часу її влаштовувало бути "газовою принцесою". І після цього нею рухає одне - ненаситна жадоба влади
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович23.11.2016 15:10
sensor+2:

А ты чьих электоратов будешь? Давай колись,погутарим,сенсорная ты наша кнопка.
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IP: 94.178.116.---sensor+223.11.2016 15:04
Василь Таранович:
sensor+2:
Пусть сначала деньги в бюджет вернёт за газ по спекулятивной цена по подписанным в обход Президента газовый котракт с её путиным.

Идиотка бл%дь.
І скільки тобі заплатили за твої кізяки тут на УП ?
Яка вумна подъ%бка, эректорат Владимировны до боли предсказуем.
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IP: 94.178.116.---sensor+223.11.2016 14:58
Я теперь понимаю Ющенко когда он не захотел её поддерживать в борьбе с Януковичем. Ещё неясно кто из них разрушительней для страны, думается что Владимировна покруче Янука была бы в деле разрушения и ослабления государства.
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