Lufthansa продовжила протест до вечора четверга

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Середа, 23 листопада 2016, 13:52

Німецька профспілка пілотів Cockpit (VC) продовжив страйк льотчиків авіакомпанії Deutsche Lufthansa AG до вечора четверга.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення профспілки.

У середу Lufthansa оголосила про скасування 876 рейсів з 3 тис., в тому числі – понад 50 далекомагістральних, що зачіпає інтереси 100 тисяч пасажирів. У четвер очікуються аналогічні показники, однак VC не виключає, що будуть скасовані всі рейси з вильотом з Німеччини.

У тому числі, вісім рейсів були скасовані в київському аеропорту "Бориспіль".

Пілоти Lufthansa проводять вже 14-й страйк за час тарифної суперечки з керівництвом компанії, що тягнеться вже два роки. Підвищення зарплат в Lufthansa не було вже близько п'яти років, у зв'язку з чим профспілка вимагає збільшення окладів пілотам більш ніж на 20%, що відповідає щорічному зростанню на 3,66%.

Групі Lufthansa крім однойменного бренду належать Austrian Airlines, Swiss Airlines Germanwings, Eurowings і частки в Brussels Airlines і турецькій SunExpress. У 2015 році вони перевезли рекордну кількість пасажирів – 107,7 млн людей.

У 2014-2015 роках Lufthansa скасувала 16 тис. рейсів з-за страйків, втративши на цьому 463 млн євро.

Теми: авіа
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