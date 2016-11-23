Керівників НСТУ тепер обиратимуть без Кабміну

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Середа, 23 листопада 2016, 14:13

Кабінет міністрів прийняв зміни до своєї постанови №777, які передбачають, що голову і членів правління Національної суспільної телерадіокомпанії України призначатиме лише наглядова рада без уряду.

Про це в коментарі "Українській правді" пояснив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

"Тобто тепер органи влади не матимуть впливу на призначення", – зазначив міністр.

"Це виключно компетенція наглядової ради", – додав він.

Як відомо, 1 листопада генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

Державний комітет телебачення і радіомовлення певний час з'ясовував процедурні нюанси з урядом щодо питання про його звільнення, оскільки призначав Аласанію Кабмін.

Кабінет міністрів на засіданні 2 листопада дав Держкомтелерадіо право звільнити голову НТКУ.

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення гендиректора НТКУ Зураба Аласанії за згодою сторін 7 листопада.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: телебачення
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