Керівників НСТУ тепер обиратимуть без Кабміну
Кабінет міністрів прийняв зміни до своєї постанови №777, які передбачають, що голову і членів правління Національної суспільної телерадіокомпанії України призначатиме лише наглядова рада без уряду.
Про це в коментарі "Українській правді" пояснив міністр інформаційної політики Юрій Стець.
"Тобто тепер органи влади не матимуть впливу на призначення", – зазначив міністр.
"Це виключно компетенція наглядової ради", – додав він.
Як відомо, 1 листопада генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.
Державний комітет телебачення і радіомовлення певний час з'ясовував процедурні нюанси з урядом щодо питання про його звільнення, оскільки призначав Аласанію Кабмін.
Кабінет міністрів на засіданні 2 листопада дав Держкомтелерадіо право звільнити голову НТКУ.
Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення гендиректора НТКУ Зураба Аласанії за згодою сторін 7 листопада.
Роман Кравець, Валентина Романенко, УП
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