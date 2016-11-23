Екс-керівника харківського "Облавтодору" затримали за корупцію
Силовики затримали колишнього керівника харківського "Облавтодору", який підозрюється у розкраданні бюджетних коштів.
Про це у середу повідомляє прес-служба СБУ.
"Упродовж 2011-2013 років високопосадовець розкрадав гроші під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, у 2013 році він закупив "на папері" 32 тонни дизпалива на 350 тисяч гривень і поступово списував його для приховування нестачі", – заявили у відомстві.
Згідно з повідомленням, після Революції гідності чиновник втік до окупованого Криму, очоливши там одне з дорожньо-експлуатаційних підприємств.
Він був затриманий під час в’їзду на територію материкової України для відвідин родини.
Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відомство додало, що двох працівників ДП "Харківський облавтодор", які були втягнуті колишнім керівником у протиправну діяльність, притягнуто до кримінальної відповідальності, одного вже засуджено.
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