Путін назвав віроломством затримання військових на Чонгарі

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Середа, 23 листопада 2016, 15:50

Президент Росії Володимир Путін назвав затримання "російських військових" на адміністративному кордоні з Кримом віроломством.

Він порівняв це з відключенням тепла й світла анексованому півострову, повідомляє ТАСС.

"Думаю, що це віроломство врешті-решт обертається проти тих, хто здійснює подібні заходи, бо це подібне до відключенню світла в Криму напередодні Нового року й в умовах зими", – заявив Путін журналістам.

Як відомо, Україна заявила, що 20 листопада затримала на адмінкордоні з Кримом своїх громадян, які дезертирували з української армії й перейшли на сторону Росії. Йдеться про Олександра Баранова та Максима Одинцова.

Служба безпеки України 22 листопада оприлюднила відео затримання на Чонгарі. Голова СБУ Василь Грицак заявив:

"Це колишні військовослужбовці ЗСУ, спочатку їх було троє, вони хотіли отримати документи про закінчення навчального закладу за гроші, ініціювали розмови з громадянами України. Вони хотіли отримати документи про вищу освіту, щоб стати офіцерами РФ".

Зі свого боку, Міноборони РФ стверджує, що СБУ "викрала" й вивезла в Миколаївську область прапорщика Одинцова й молодшого сержанта-контрактника Баранова.

Штаб Чорноморського флоту РФ запевняє, що військовослужбовців виманили на материкову частину України підставні особи – нібито для передачі їм завірених документів, що підтверджують отримання вищої освіти у вузах України.

У Міністерстві закордонних справ РФ у середу заявили, що спецслужби України вчинили провокацію у відношенні "російських громадян".

Теми: Росія Путін Крим армія СБУ
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Коментарі — 4
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IP: 91.200.113.---Mawron_ua23.11.2016 17:34
Росія сама відмовилась платити за електроенергію до тимчасово окупованого Криму, що й спричинило її дефіцит.
Одна брехня тягне за собою другу.
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IP: 200.163.161.---Alexandra Polozun23.11.2016 16:35
"Чиє б, вибачте, мичало... Отже загарбувати частину території чужої держави було не віроломство"

Горе переможеним!!!
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IP: 195.242.80.---val mashtak 23.11.2016 16:23
Составной частью кремлевского Шатуна является и вал наркомании, накрывший всю Украину. Закладчики и потребители наркоты едва ли не колоннами, совершенно не таясь, перемещаются по улицам всех украинских городов. СБУ делает вид, что это ее не касается. Полицействующие уроды – тем более! Не далее как вчера в этой связи Ольга Фреймут в своей программе на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне конченого урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне. Дебил же ей в ответ про... начало отопительного сезона. Невдомек конченому дебилу, что с таким подходом скоро не станет кого отапливать в Херсоне. Еще большими дебилами выглядели в программе Ольги Фреймут приехавшие в великом множестве по ее звонку для изъятия наркозакладки полицействующие херсонские дебилы вкупе с неграмотным с горе-криминалистом.
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IP: 91.201.247.---inpolis201123.11.2016 16:19
"Думаю, що це віроломство врешті-решт обертається проти тих, хто здійснює подібні заходи"

Чиє б, вибачте, мичало... Отже загарбувати частину території чужої держави було не "віроломство", а затримати зрадників - це віроломство.
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