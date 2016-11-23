Половина "беркутівців", які розганяли Майдан, досі працюють – Горбатюк

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Середа, 23 листопада 2016, 15:50

Близько половини бійців спецпідрозділу "Беркут", які брали участь в побитті людей на Майдані, продовжують працювати в спецпідрозділах поліції.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він зазначив, що в розгоні Майдану в ніч на 30 листопада 2013 року брали участь 290 бійців, з них 200 – з київського підрозділу.

"Основну протиправну діяльність чинили представники київського "Беркуту". Особи всіх встановлені. Єдине що – жоден з виконавців саме побиття не ідентифікований", – сказав Горбатюк, додавши, що десь половина з них досі працює.

Він також додав, що жоден "беркутівець" не визнав, що бив людей і не став свідчити на своїх колег.

Горбатюк нагадав, що керівником полку досі працює Андрій Дидюк, який водночас є підсудним у цих справах.

Він також додав, що на своїх посадах залишаються і ті силовики, які брали участь у побиттях 1 грудня біля Адміністрації президента.

"Так (працюють). Підлеглі згаданих осіб. Ті, хто притягнуті до відповідальності, не працюють. А підлеглі, які безпосередньо били, але не ідентифіковані – у своїй більшості продовжують працювати", – сказав Горбатюк.

Українська правда

Теми: Беркут Майдан
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Коментарі — 3
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IP: 78.37.36.---Vadim Slutsky23.11.2016 17:14
Ну, что ж тут такого. Те, которые расстреливали людей из снайперского оружия, тоже трудятся на прежних должностях, а кто-то и повышение заслужил. Вполне естественно. Порошенок ведь прямой преемник Януковича. Разницы, по сути, никакой.
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IP: 93.75.36.---formalin23.11.2016 16:33
Ну-ну... Підсудний мент керує полком ментів-бандитів, і влада вважає це нормальним явищем??? Та всі вони мали б бути звільнені за виконання злочинних наказів та неправомірні дії ще весною 2014, і всі під суд за бандитизм!
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IP: 195.230.155.---Kontrolor23.11.2016 16:32
Впевнений, що нова влада, швидше за все через Авакова (а той через свого підлеглого), запевнила беркутівців, що замнуть справу, за умови, що ті, в разі необхідності, знову будуть використані як мясники. Не виганяти ж таких "профі" на вулицю, тим більше не судити ж їх, бо це змусить задуматись інших чи варто захищати тих, кого люди готові люструвати народними методами.
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