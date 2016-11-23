Медяник у суді розхвалив "державну позицію" Єфремова

Екс-регіонал Володимир Медяник стверджує, що не чув, що екс-лідер фракції Олександр Єфремов закликав до зміни меж території України.

Про це він сказав у залі Печерського райсуду, де його допитують у справі Єфремова.

Так, на запитання, чи відомі Медянику факти щодо закликів змінити межі території України Єфремовим, він відповів:

"На мою думку, Єфремов не та людина, яка могла цим займатися", – сказав він.

"Позиція його щодо захоплення будівлі СБУ в Луганську була державницька, тобто державні органи повинні цим займатися (вирішенням цієї ситуації - ред.)", – зазначив він.

"У нього була позиція на спокійний вихід із конфлікту, на переговори", – додав Медяник.

На пряме запитання, чи була у Єфремова проукраїнська позиція весною 2014 року:

"Це краще Єфремова запитати. Розумієте, позиція була не проукраїнська, чи проукраїнська. Не було такого формування, була державницька позиція", – зазначив екс-нардеп.

Крім того Медяник поскаржився на тиск прокурорів та слідчих під час попереднього свого допиту.

"31 серпня був допит, мене привезли на дві години раніше без адвоката. Слідчий Захаров, прокурор Кожухівський півтори години моделювали, що я маю сказати під протокол. Вони вимагали, щоб я дав покази на колишніх своїх колег і зокрема Єфремова", – поскаржився Медяник.

Водночас він додав, що від цього відмовився і допит проводився з адвокатом.

Також Медяник стверджує, що прокурор після допиту намагався вручити йому протокол з кількома розшифровками питань-відповідей, яких не було під час допиту. Але він відмовився його підписати і попросив переписати.

Так само Медяника опитав сам Єфремов.

"Звертався я до вас з якимись проханнями щодо проведення референдуму? Чи звертався до вас з проханням щодо проведеня мітингів за ЛНР? Чи маєте ви дані, що я вів з кимось переговори щодо ЛНР?", - запитував Єфремов.

На всі питання Медяник відповів "Ні".

У зв'язку з озвученними свідком фактами захист Єфремова також попросив відводу прокурора Павла Кожухівського.

Як повідомлялося, Генпрокуратура в серпні затримала Медяника в ході розслідування кримінального провадження колишнього депутата парламенту Олександра Єфремова (ПР).

24 жовтня стало відомо, що адміністрація Лук'янівського СІЗО звільнила Медяника.

Адвокат Медяника Олег Бабич повідомив, що ГПУ закрила кримінальне провадження щодо його підзахисного, і він вийшов на свободу.

Роман Кравець, УП