Рейтинг Путіна росте другий місяць поспіль

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Середа, 23 листопада 2016, 17:43

Рейтинг схвалення діяльності президента РФ Володимира Путіна серед росіян в листопаді досяг 86%.

Про це свідчать свідчать дані опитування "Левада-центру", передає російське агентство "РИА Новости".

Водночас, соціологи попросили росіян назвати кілька політиків, яким вони найбільше довіряють.

Перше місце зайняв Путін (59%), за ним слідують міністр оборони РФ Сергій Шойгу (27%), глава МЗС Сергій Лавров (25%), лідер ЛДПР Володимир Жириновський (16%) і Медведєв (16%).

У серпні і вересні рейтинг підтримки Путіна був на рівні 82%. У жовтні – 84%.

У 2015 році у жовтні рейтинг схвалення роботи Путіна досяг рівня в 89,9%.

Теми: Путін рейтинг Росія
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