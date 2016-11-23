Рейтинг Путіна росте другий місяць поспіль

Рейтинг схвалення діяльності президента РФ Володимира Путіна серед росіян в листопаді досяг 86%.

Про це свідчать свідчать дані опитування "Левада-центру", передає російське агентство "РИА Новости".

Водночас, соціологи попросили росіян назвати кілька політиків, яким вони найбільше довіряють.

Перше місце зайняв Путін (59%), за ним слідують міністр оборони РФ Сергій Шойгу (27%), глава МЗС Сергій Лавров (25%), лідер ЛДПР Володимир Жириновський (16%) і Медведєв (16%).

У серпні і вересні рейтинг підтримки Путіна був на рівні 82%. У жовтні – 84%.

У 2015 році у жовтні рейтинг схвалення роботи Путіна досяг рівня в 89,9%.