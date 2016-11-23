Суд у Києві відмовився арештувати екс-керівника банку РФ
Бориспільський міськрайонний суд Київської області відмовився тимчасово арештувати колишнього голову ради директорів російського ВАТ "Національний банк "Траст" Іллю Юрова.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає "Інетрфакс-Україна".
"Сьогодні було засідання суду. У клопотанні про тимчасовий арешт відмовлено", - сказали в прес-службі, зазначивши, що прокуратура оскаржить це рішення суду.
Як відомо, 23 листопада прикордонники затримали в аеропорту "Бориспіль" колишнього голови ради директорів російського банку "Траст" Іллю Юрова, який перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом правоохоронців РФ.
У грудні 2015 року Тверський суд Москви санкціонував заочний арешт трьох колишніх керівників банку "Траст", обвинувачених у справі про розкрадання коштів в особливо великому розмірі.
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