У Києві націоналісти заблокували Апеляційний суд

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Середа, 23 листопада 2016, 19:11

У Києві протестувальники заблокували будівлю Апеляційного суду, де розглядається справа Віти Заверухи, Андрія Романюка і Євгена Кошелюка, яких звинувачують у збройному нападі і вбивстві двох співробітників міліції.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступник керівника центрального інформаційного відділу "Правого сектора" Варвара Черноіваненко.

"Блокуємо Апеляційний суд зовні. Тут вже "Правий сектор", "Донбас", "Айдар", "С14" та інші. Всередині залишаються Юлія Тимошенко (нардеп –ред.), Віта Заверуха, адвокат і інвалід АТО без ніг. Мають приїхати інші народні депутати", - написала вона.

За її словами під суд привезли ще автобус "барсів".

Як відомо, 1 жовтня закінчився термін запобіжного заходу для Віти Заверухи та ще двох підозрюваних у справі про вбивсто міліціонерів.

О 8:00 ранку підозрюваних відпустили, але потім знову затримали у залі суду.  Як зазначив нардеп Ігор Луценко, причина повторного затримання - у порушенні затриманими громадського порядку за гратами.

У травні 2015 року внаслідок перестрілки з грабіжниками АЗС загинули два міліціонера, ще троє отримали поранення. Міліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні злочину.  

Згодом глава МВС Арсен Аваков заявив, що ці ж люди раніше нападали на поста ДАІ у Биківні.

На сайті МВС також було оприлюднено відео, на якому один із затриманих заявив, що вони приїхали у столицю з метою влаштувати теракт.

Теми: суд Київ Правий сектор
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Коментарі — 7
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IP: 37.229.144.---Юрій Чайка23.11.2016 21:15
Якби такі вакханалії навколо судів коїлися в Європі - суддівський корпус давно вже оголосив би загальнонаціональний страйк з вимогою до лидерів держави забезпечити реальну незалежність суду і передбачене кримінальним законом притягнення до відповідальності кожного "патріота", депутата і бешкетника, який намагався здійснювати на суд тиск в будь-якій формі....

ТАК ТО - ЄВРОПА.... :))
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IP: 37.229.144.---Юрій Чайка23.11.2016 20:41
Ivan Volodumurovich:
Юрій Чайка:
які бідні нещасні судді, злочином є те що вони ще судять, їх давно треба було люструвати.
Точно! А Завірюху і того депутата призначити суддями... І хай вони судять Івана Володимировича.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 23.11.2016 20:24
Ключевым звеном кремлевского Шатуна является и вал наркомании, захлестнувший всю Украину. Закладчики наркоты и их клиенты едва ли не плотными колоннами, совершенно не таясь, шныряют по улицам всех украинских городов. Одни непрерывно делают "закладки" наркоты, другие, не таясь, непрерывно ищут эти закладки под лавочками у подъездов домов, в водосточных трубах, у детских песочниц, на спортивных площадках, в цветочных клумбах… СБУ делает вид, что это ее не касается. Полицействующие уроды – тем более! Не далее как вчера в этой связи Ольга Фреймут в своей программе "Новый инспектор Фреймут. Города" на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне. Урод ей в ответ про... отопительный сезон. Невдомек уроду, что с таким подходом скоро не станет кого отапливать в Херсоне. Еще большими дебилами, нежели мэр, выглядели в программе Фреймут приехавшие в великом множестве по ее звонку для изъятия "наркозакладки" полицействующие в Херсоне онанисты.
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IP: 176.106.207.---дід_панас23.11.2016 20:16
Ivan Volodumurovich:
Якщо тимошенко, то обовязково йуля. Не вводьте людей в оману
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IP: 46.201.145.---Ivan Volodumurovich23.11.2016 19:35
Юрій Чайка:
які бідні нещасні судді, злочином є те що вони ще судять, їх давно треба було люструвати.
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