Суд заарештував вчительку, яка намагалася продати дівчинку

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Середа, 23 листопада 2016, 20:15

Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання слідчого і заарештував вчительку Люботинської спецшколи-інтернату "Дивосвіт" Галину Коваленко, підозрювану в продажу 13-річної вихованки.

Про це йдеться в ухвалі, винесеній суддею Костянтином Садовським у середу.

"Застосувати щодо Коваленко Галини Іванівни запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в Харківській установі відбування покарань... до 19 січня 2017 року. Визначити заставу в розмірі 413 тис. 400 грн", - йдеться в рішенні суду.

Під час засідання з обрання запобіжного заходу вчителька заперечувала свою провину, заперечувала проти задоволення клопотання прокуратури і просила суд обрати будь-яку міру запобіжного заходу, не пов'язану з триманням під вартою.

Як повідомлялося, 21 листопада під час спроби продати 13-річну вихованку була затримана вчителька спецшколи-інтернату в Харківській області.

Згідно з інформацією прес-служби прокуратури Харківської області, під приводом приїзду родичів жінка вивела дитину за територію школи і посадила в машину "покупців".

Загальна сума винагороди склала $13,5 тис.

Жінці оголошено підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього).

Інтерфакс-Україна

Теми: суд права людини Харків
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