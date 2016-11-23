Екс-директор української бібліотеки в Москві розповіла, як викидала книги на смітник

Екс-директор Бібліотеки української літератури Валентина Слюсарчук "викидала на смітник" деякі книги "антиросійської спрямованості".

Про це вона розповіла на засіданні Міщанського суду столиці в середу, 23 листопада, повідомляє РБК.

Слюсарчук проходить як свідок у справі Наталії Шаріної, яка керувала бібліотекою в 2007-2015 роках. Шаріну звинувачують в екстремізмі і розтраті грошей держустанови.

Слюсарчук, яка очолювала бібліотеку в 2001-2007 роках, заявила, що читачі нерідко приносили книги в дарунок. Ці видання зберігалися в службовому приміщенні, недоступному для відвідувачів. Їх продивлялися співробітники відділу комплектування та вибирали, які книжки залишити в бібліотеці. Самі книги вони не читали, а вивчали тільки назву і анотацію.

Слюсарчук також іноді вивчала новоприйняті видання, хоча це не входило в її посадові обов'язки. Вона зазначила, що чітких критеріїв відбору літератури не було і фонд бібліотеки ніколи не цензурували. Деякі книги вона викидала, розповіла екс-директор.

Адвокат Шаріної Євген Смирнов перерахував назви книг з екстремістським змістом, які, за версією слідства, поширювала його підзахисна, проте Слюсарчук не могла згадати, чи були ці книги в бібліотеці, коли вона нею керувала. Вона додала, що ніколи не закуповувала книжок, які "чорнять нашу державу, представляють її в неправильному світлі з точки зору історичних фактів".

Директор Бібліотеки української літератури Наталія Шаріна була затримана 28 жовтня 2015 року з підозрою в розповсюдженні екстремістської літератури. На наступний день столичний Таганський суд помістив її під домашній арешт. За версією слідства, директор бібліотеки з 2011 по 2015 рік займалася розповсюдженням через бібліотеку екстремістських книг, в тому числі текстів українського націоналіста Дмитра Корчинського.

Під час обрання запобіжного заходу у залі суду Шаріна відзначала, що під час обшуку в бібліотеці, дійсно, були вилучені заборонені книги, проте наполягала на тому, що всю літературу підкинули. Крім того, за словами бібліотекаря, в 2010 році щодо неї слідчі вже порушували кримінальну справу. Тоді, за словами затриманої, були вилучені 73 книги. Через рік справу було закрито, Шаріна отримала право на реабілітацію.

Їй пред'явлено звинувачення за пунктом "б" ч.2 ст.282 Кримінального кодексу (розпалювання ненависті або ворожнечі з використанням свого службового становища), а також у розтраті грошей, виділених на оплату юридичних послуг для бібліотеки. Як вважає слідство, кошти Шаріна витратила не так на потреби закладу, як на свій захист у першій кримінальній справі. Сама Шаріна свою провину не визнає.