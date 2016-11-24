Адвокат Януковича: ГПУ рік тому отримала дані про адресу та статус Януковича в РФ

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що допит у "справі Майдану" ініціював сам Яункович, а Генпрокуратура України не направляла запитів до слідчих органів Росії.

Про це Сердюк заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" 23 листопада.

"Допит, на який так довго чекав захист, відбудеться. Він був ініційований Януковичем, саме він звертався до Святошинського суду з цим проханням, у квітні 2016 року. Я спростовую інформацію про запити, жодного запиту в РФ з проханням посприяти в допиті Януковича не надходило... Віктор Федорович активно готується до допиту", - зазначив Сердюк.

Він запевнив, що допит відбудеться у призначений час, і що вже було успішно здійснено пробний "дзвінок" між судами у Ростові та Києві

"Зв'язок чудовий, проблем під час комунікації не виникло", - заявив адвокат та зазначив, що допит буде проходити лише у відкритому режимі, а "будь-які спроби зробити його закритим будуть незаконними".

За словами Сердюка, ГПУ також було передано адресу та документи про перебування президента-втікача на території Росії.

"Моїм клієнтом (Януковичем) ще рік тому було надано інформацію до ГПУ щодо адреси та щодо його статуса. (ГПУ) було отримано усі документи, які підтверджують юридичний статус його перебування на території РФ, ці документи є у Генеральної прокуратури", - заявив Сердюк.

Як відомо, раніше Сердюк попросив Державну судову адміністрацію України забезпечити якісний відеозв'язок між Святошинським судом і Ростовським обласним судом. Він заявив, що допит може бути зірвано.

Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення провести допит екс-президента Віктора Януковича і екс-командувача Внутрішніх військМіністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.