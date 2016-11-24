У берегів Японії стався ще один землетрус, Фукусіму теж "зачепило"
На північному сході Японії в ніч на 24 листопада стався землетрус магнітудою 6,1 бали.
Про це повідомляє видання Kyodo News з посиланням на Метеорологічне агентство Японії.
Підземні поштовхи зачепили територію північно-східної та східної Японії, зокрема префектури Ібаракі, Міягі, Ямагата, Тотігі, Сайтама, Тіба, а також префектуру Фукусіма.
За даними Токійської енергетичної компанії (TERCO), ніких пошкоджень на обох атомних станціях не спостерігається.
Жодних попереджень про цунамі також не надходило.
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