Гендиректор: "Укроборонпром" недофінансували на 1 мільярд

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Четвер, 24 листопада 2016, 05:12

Гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Роман Романов заявив, що недофінансування ДК за державним оборонним замовленням на 2016 рік становить близько 1 млрд гривень.

Як повідомляє УНІАН, у зв'язку з цим сотні співробітників підприємств, що входять до концерну, будуть відправлені у вимушену відпустку, заявив Романов. 

"Житомирський бронетанковий - близько 500 осіб підуть в неоплачувану відпустку, Львівський бронетанковий - 150", - зазначив Романов і додав, що у разі проблем з фінансуванням концерн може почати звільнення персоналу.

За його словами, причиною недофінансування держоборонзамовлення стала неефективна робота Верховної Ради у прийнятті необхідних законопроектів.

Також Романов додав, що "Укроборонпром" не має поточних зобов'язань перед Міноборони України щодо держоборонзамовлення за 2014-2016 роки.

Відповідно до держбюджету на 2016 рік, фінансування Міноборони України мало становити 55,6 млрд грн, у 2017 році на потреби Міноборони планується виділити 64 млрд грн.

За словами глави МОУ Степана Полторака, у 2016 році армія недоотримає фінансування у сумі 3,6 млрд грн, який становлять кошти від конфіскату.

Теми: Укроборонпром гроші
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