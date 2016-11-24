Один з найбільших виробників бетону у Мексиці хоче допомогти Трампу звести "стіну проти мігрантів"

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Четвер, 24 листопада 2016, 06:29

Представник Grupo Cementos de Chihuahua - одного з найбільших виробників та дистриб'юторів цементу у Мексиці з філіями у США - заявив, що компанія готова надати свої послуги новообраному президенту США Дональду Трампу у зведенні стіни на південному сході США для стримування мігрантів. 

Про це заявив головний виконавчий директор компанії Енріке Ескаланте, пише Reuters.

GCC, яка є однією з найбільших компаній будівельних матеріалів у Мексиці, генерує близько 70% своїх продажів у США, де також має три заводи.

"Ми є великим виробником у цій галузі і маємо поважати наших клієнтів по обидва боки кордону", - заявив він.

За словами Ескаланте, заяви Трампа щодо інвестицій в енергетику та інфраструктуру в Сполучених Штатах обіцяють добрі часи для фірми.

Як відомо, під час своєї кампанії Трамп виступав за зведення "великої, красивої та могутньої стіни вздовж 3200 км кордону, щоб зупинити нелегальних мігрантів з Мексики", яку Трамп звинуватив у відправці "гвалтівників і наркоторговців на північ" (у США), нагадує видання.

Теми: США Трамп
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