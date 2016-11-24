Луценко у Лондоні поговорив про справи Майдану та екс-посадовців

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Четвер, 24 листопада 2016, 06:56

Генпрокурор Юрій Луценко поінформував представників МЗС, МВС, Королівської прокурорської служби та Служби податкових та митних зборів Великої Британії про результати розслідування кримінальних проваджень щодо екс-високопосадовців та причетних до них осіб, а також щодо розслідування злочинів під час Революції Гідності.

Як повідомили в ГПУ, зустріч відбулася в ході офіційного візиту делегації Генпрокуратури України до Лондона.

"Метою візиту є обговорення питань двостороннього співробітництва та подальшої інституційної підтримки відомства. За результатами зустрічі відзначено позитивні напрацювання з вказаних питань та висловлено зацікавленість у широкій співпраці між відомствами, у тому числі щодо виконання запитів про міжнародну правову допомогу та екстрадицію", - зазначили в ГПУ.

Як відомо, у Великій Британії перебував нардеп Олександр Онищенко, який підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", внаслідок чого державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 

Верховна Рада надала згоду на притягнення Онищенка до відповідальності, затримання та арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 

8 серпня нардепа оголосили у національний розшук. 19 жовтня у НАБУ повідомили. що Інтерпол протягом 30 днів має повідомити своє рішення щодо оголошення Онищенка у міжнародний розшук для подальшого його затримання і обрання йому запобіжного заходу.

5 листопада директор НАБУ Артем Ситник заявив, що до Онищенка у "газовій справі" може бути застосовано процедуру заочного засудження, розслідування справи буде завершено до кінця поточного року.

Українська правда 

Теми: Луценко Генпрокуратура Онищенко Майдан
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