Штаб: Бойовики інтенсивно гатять із озброєння, забороненого "Мінськом"

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Четвер, 24 листопада 2016, 06:59

Бойовики інтенсивно ведуть вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, протягом минулої доби позиції сил АТО було обстріляно 48 разів. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО вранці 24 листопада.

За даними штабу, минулої доби з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Красногорівці та Талаківці, по Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополю вогонь вів снайпер. 

На Донецькому напрямку стріляли по позиціях сил АТО в районі Авдіївки, Зайцевого та Луганського зі 120- та 82-міліметрових мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. 

"На Луганщині з тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новозванівки, Новолександрівки, Кримського та Троїцького, по Новоолександрівці стріляв снайпер", - повідомили у штабі. 

Українська правда

Теми: АТО Донбас зброя Мінські угоди
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IP: 195.242.80.---val mashtak 24.11.2016 08:24
“Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували… Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю… А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж…” – Олесь Гончар, «Щоденник», 16 червня 1993 р.
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