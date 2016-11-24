Штаб: Бойовики інтенсивно гатять із озброєння, забороненого "Мінськом"

Бойовики інтенсивно ведуть вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, протягом минулої доби позиції сил АТО було обстріляно 48 разів.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО вранці 24 листопада.

За даними штабу, минулої доби з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Красногорівці та Талаківці, по Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополю вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку стріляли по позиціях сил АТО в районі Авдіївки, Зайцевого та Луганського зі 120- та 82-міліметрових мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

"На Луганщині з тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новозванівки, Новолександрівки, Кримського та Троїцького, по Новоолександрівці стріляв снайпер", - повідомили у штабі.

Українська правда