Омелян анонсував кроки до розвитку дорожньої інфраструктури

У грудні почнуть роботу двосторонні робочі групи України та Польщі з питань покращення залізничного, автомобільного сполучення та розвитку дорожньої інфраструктури.

Про це повідомив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян за підсумками зустрічі з очільником Мінінфраструктури і будівництва Польщі Анжеєм Адамчиком.

"На порядку денному - "Віа Карпатія" - нова автомагістраль, що з'єднає Балтику і Чорне море, зокрема через Україну. Окрім цього, лібералізація авто- і повітряних перевезень... Чекаємо на візит міністра до Києва на початку наступного року", - зазначив Омелян.

"Перевірив автошляхи Львівщини: дороги державного значення Львів- Пустомити-Меденичі, Судова Вишня-Яворів-Рава-Руська. ... Приємно, що Онур і Автомагістраль якісно виконують роботи, а остання компанія - ще й у рекордні терміни", - додав глава Мінінфраструктури.