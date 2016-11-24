ОБСЄ: Порушень "режиму тиші" побільшало - звіт

Місія спостерігачів ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за даними спостерігачів станом на вечір 22 листопада.

Зокрема, кількість випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій області становить понад 460 вибухів проти 118, зафіксованих у попередньому звітному періоді.

"Майже 220 вибухів зафіксовано в районах на північний схід і схід від Маріуполя і понад 100 - в районі Авдіївки–Ясинуватої–Донецького аеропорту", - зазначають спостерігачі.

У Луганській області СММ зафіксувала 27 вибухів проти 1, у порівнянні з попереднім звітним періодом.

Також спостерігачі зазначили, що продовжують здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів та намагаються отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах поблизу н.п.Станиця Луганська, Золоте та Петрівське, згідно з Рамковим рішенням ТКГ про розведення сил та засобів від 21 вересня.

"Доступ спостерігачів до більшості з цих районів так само було обмежено. Протягом звітного періоду на жодній із цих 3 ділянок СММ не зафіксувала ознак належного процесу розведення сил і засобів або робіт із розмінування, як передбачено у рішенні, ухваленому ТКГ", - заявили спостерігачі.

Українська правда