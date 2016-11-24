Пункт пропуску "Золоте" не працює: бойовики не пропускають людей

84 перегляди
0
Четвер, 24 листопада 2016, 09:16

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Золоте" на Луганщині не працює, бо бойовики так і не прийняли рішення про пропуск громадян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України вранці 24 листопада.

"Усі контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі, окрім КПВВ "Золоте", що на дорожньому коридорі "Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ", – сказано в повідомленні.

"Його роботу тимчасово призупинено відповідно до наказу штабу АТО, у зв’язку з тим, що на протилежній стороні так і не було прийняте рішення про пропуск громадян на цьому напрямку", – пояснюють прикордонники.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках – у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петрівське.

Сили мали бути відведені на цих точках після тижня тиші. Поки шр вдалося розвести сили поруч із Петрівським та Золотим, а в Станиці Луганській процес іще не почався.

Відкрити пункт пропуску в Золотому мали після розведення військ.

23 листопада бойовики мали розпочати пропуск на контрольному пункті "Золоте", однак цього не сталося..

Того ж дня Тристороння контактна група на засіданні в Мінську попередньо домовилася про відкриття КПВВ "Золоте" до 10 грудня.

Теми: Донбас Мінські угоди Прикордонна служба
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росія знову привезла бойовикам 40 вантажівок "гуманітарки" 24 листопада 2016, 08:58
ОБСЄ: Порушень "режиму тиші" побільшало - звіт 24 листопада 2016, 08:46
Штаб: Бойовики інтенсивно гатять із озброєння, забороненого "Мінськом" 24 листопада 2016, 06:59
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Слободян: Гумконвої РФ – спроба зберегти хорошу міну за поганої гри
Суд по Єфремову засідав до 3 ночі
Єврокомісар Шевчович поїде до Москви домовлятися про газ для України
"Укрзалізниця" хоче суттєво підвищити тарифи на пасажирські перевезення
Усі новини
Посилання тижня

Корисні книги, музика, краса і дивні колекції

Відео

7 найпопулярніших відео зі світових TEDx конференцій