Росія відпустить сина Джемілєва як громадянина України – адвокат

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Четвер, 24 листопада 2016, 11:13

Російська влада визнали сина Мустафи Джемілєва Хейсера громадянином України, тому адміністративний нагляд із нього знімуть і відпустять в Україну.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

"Рішення про встановлення адміністративного нагляду у відношенні Хейсера Джемілова скасовано. Ключовий аргумент – визнання його органами Російської Федерації громадянином України без жодних застережень", – написав він.

"Фраза в апеляційній ухвалі "після відбування покарання Джемілов Х.М. не має законних підстав для перебування на території Російської Федерації й підлягає відбуттю на територію іноземної держави", вселяє стриманий оптимізм", – додав адвокат.

Полозов планує зустрітися з Хейсером Джемілєвим у колонії.

"Останній день перед звільненням заручника", – написав він у четвер, 24 листопада.

Інший російський адвокат Марк Фейгін також написав у Twitter: "Хайсера Джемілєва буде відпущено до України".

Теми: Росія Джемілєв
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