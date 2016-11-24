Лавров не вірить у "дорожню карту" до вівторка: Робота йде туго

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Четвер, 24 листопада 2016, 12:09

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сумнівається, що до 29 листопада вдасться домовитися щодо всіх параметрів "дорожньої карти" урегулювання на Донбасі.

Однак він готовий відвідати цей захід, сказав Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів із головою МЗС В'єтнаму Фам Бінь Мінем, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Робота йде дуже туго, і я сумніваюся, що до 29 листопада можна буде домовитися по всіх параметрах, хоча ми будемо робити для цього все від нас залежне, але повторю ще раз: на засадах тих розумінь, яких було досягнуто лідерами", – заявив голова МЗС РФ.

"Зберігається досить серйозний ризик того, що це може знову виявитися зустріччю заради зустрічі. Проте, якщо мої інші колеги за "нормандським форматом" готові піти на такий ризик, то ми поїдемо в Берлін 29 листопада ", – сказав Лавров.

РИА Новости" повідомляє, що Москва отримала пропозицію Парижа й Берліна провести зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" 29 листопада в Мінську:

"Ми отримали лист, який містить це запрошення, який було підписано міністрами закордонних справ Німеччини й Франції і датовано 18 листопада, якщо не помиляюся, але надійшло воно лише позавчора", – сказав Лавров.

А речниця українського МЗС Мар'яна Беца підтвердила в ефірі "112 Україна" готовність Києва до такої зустрічі в цілому:

"Безумовно, українська сторона готова до проведення зустрічі в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ у розвиток домовленостей між президентами країн "нормандської четвірки". Конкретна дата, як і місце проведення ще потребують остаточного узгодження".

"Зараз проходять консультації на рівні експертів щодо "дорожньої карти". Я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на певний алгоритм, і буде вже відомо щодо дати й місця проведення цієї зустрічі", – сказала Беца.

Теми: Донбас Мінські угоди Лавров Росія МЗС
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