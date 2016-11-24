Янукович після відеодопиту дасть прес-конференцію

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Четвер, 24 листопада 2016, 12:53

У російському Ростові-на-Дону в п'ятницю відбудеться прес-конференція екс-президента Віктора Януковича за підсумками його відеодопиту в Святошинському районному суді Києва.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Початок заходу заплановано на 18:00 за київським часом. Агентство також проводить акредитацію на цю прес-конференцію.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит Януковича і екс-командувача Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада в 13.00.

Теми: Янукович допит
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